'En Nápoli no juega, yo era el patrón', trollea Maradona a Campos

Culiacán, Sinaloa.- Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos entrevistaron a Diego Armando Maradona, quien de buen humor aseguró que si Campos hubiera estado en Nápoli, no habría jugado.

El 'Diez' aseguró que cuando llegó a Nápoli, él tuvo la oportunidad de armar al equipo, destacando el caso de Alessandro Renica, a quien lo hizo defensa central y del portero Claudio Garella, quien no daba rebote.

Cuestionado sobre si Jorge Campos hubiera llegado a ese equipo, Maradona aprovechó para 'trollearlo'.

No juega”, aseguró, causando la risa de los comentaristas. “No juega. Si me dice lo que me decía “che, Diego, ven y juega al golf”, y yo tenía que hacer una nota, entonces no lo ponía”, declaró, señalando que en Nápoli, él era el patrón.