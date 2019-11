‘En Polvorreón’, se burlan ‘Pollo’ Ortiz y Jorge Nava de Torreón

Torreón, Coahuila.- Tras el partido entre Santos y Cruz Azul en Liga Mx, Raoul ‘Pollo’ Ortiz, Jorge Nava y Giselle Zarur de Fox Deportes estuvieron en un restaurante, donde comenzaron a hacer bromas y tanto Nava como Ortiz bromearon sobre la ciudad de Coahuila, señalando que estaban en ‘Polvorreón’.

En el video, subido por Giselle Zarur en su cuenta de Instagram, muestra el momento en el que hacen los comentarios.

En Polvorreón”, dice Jorge Nava, pero Zarur asegura que siempre los reciben muy bien en Torreón. “Aquí en Torreón, no abren los hospitales en domingo”, dice ‘Pollo’ Ortiz y la comentarista solo añade que les cayó mal la cena.

Tras los comentarios, cientos de aficionados de Santos Laguna criticaron a los comentaristas de Fox Deportes, quienes respondieron.

Una lástima que hables así de Torreón @RaoulPolloOrtiz , no se vale @dantelizalde @Irarragorri pic.twitter.com/bSNkjHLwFH

Ante las diferentes críticas, tanto ‘Pollo’ Ortiz como Giselle Zarur respondieron.

Raoul Ortiz señaló que no estaba interesado en discutir el tema, porque solo “fue creado para alzar a la masa de Torreón” en su contra.

No dan el contexto que era, una cena de amigos, todos tirando bromas, locales y no locales andábamos igual”, escribió ‘Pollo’ Ortiz, quien ofreció una disculpa, reiterando que no tenían intención de ofender.