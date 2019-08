'En Real Madrid no tenía amigos', confiesa Hugo y responde a Sanchís

CDMX.- En plática para el programa 'Futbol Picante', el ex jugador de Real Madrid y ahora comentarista, Hugo Sánchez, respondió a Manuel Sanchís, quien dijo que era “conflictivo” en el equipo merengue. El mexicano también aseguró que en España no tuvo amigos, explicando sus motivos.

Hugo Sánchez señaló que Sanchís era el capitán de Real Madrid, cuando él estuvo en el equipo, por lo que da “un poco” de tristeza sus comentarios, señalando que el ex jugador español no dio ejemplos sobre qué conflictos él causó.

Hugo Sánchez añadió que hay un código de ética en Real Madrid y cada vez que hablan de un compañero, siempre se habla bien, no mal.

Como capitán, no creo que rompa ese código de ética que tenemos en Real Madrid, el mejor equipo de todos los tiempos. No lo tomo (sus comentarios) de mala manera”, declaró Hugo.

Posteriormente, Hugo aceptó que no tomó los comentarios de su ex compañeros de forma negativa, pero no le agradó que los periodistas de COPE lo difamaran, hablando de un regalo que, presuntamente, no quiso aceptar.

'No me gustaba hacer amigos', dijo Hugo Sánchez

'Hugol' aseguró que él tiene un lema, que es ser diferente, asegurando que Cristiano, Messi, Neymar, Maradona, entre otros, lo han sido, por lo que han llamado la atención y quieren más en el futbol.

No me gustaba hacer amigos, porque no me quería comprometer con el entrenador, porque si no jugaba mi amigo de titular, iba a reclamar. Yo era un profesional, me preocupaba por mi misión”, señaló.

Hugo Sánchez añadió que él, cuando estuvo en Real Madrid, no se iba a cenar, pensando que eran amigos, sino eran sus compañeros, declarando que no le gustó hacer amigos en los equipos, porque no era de defender, sino de que cada quien peleara por lo suyo.

En Real Madrid yo no tenía amigos, eran compañeros y así lo hice en los equipos donde jugué, porque de esa manera me dediqué a ser un auténtico profesional, que quería ayudar al equipo a ganar”, declaró.

El ex técnico de Pumas señaló que sí hizo una amistad con Míchel y Emilio Butragueño, pero cuando estuvieron en Celaya.

Hugo Sánchez estuvo de 1985 a 1992 en Real Madrid, con el que ganó cinco Ligas, tres Supercopas de España, una Copa del Rey y una Copa de Europa.