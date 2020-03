En Tigres consideran que Jürgen Damm se bajó del barco y le dicen: "Que Dios lo bendiga"

Nuevo León.- Con esa 'cordialidad' que aparenta esconder otro tipo de pensamiento, así se refirió Miguel Ángel Garza, Presidente de Tigres sobre la próxima salida de Jürgen Damm de la institución felina.

Atendiendo a los medios de comunicación este martes, el dirigente de la 'U', señaló que espera que a Tigres no le haga falta la presencia de Damm, toda vez que la institución se encuentra peleando dos torneos, tanto la Liga Mx como la Concachampions.

Además de manera contundente, Garza indicó que el caso de Damm es un "caso cerrado" por lo que Tigres seguirá con su paso en dichas competencias.

El caso de Jürgen, es un caso ya cerrado, nosotros tenemos que seguir adelante con la institución, ojalá esperemos no contar con él en los dos torneos, tenemos un equipo yo creo que bastante competitivo".

Al final de su declaración, Garza señaló:

Según Jürgen Damm, su intención no era bajarse del barco, por lo decidió responder mediante sus redes sociales:

Yo en ningún momento me bajé del barco, solamente les hice saber con mucho respeto que no renovaría contrato. Mi intención, por cariño a la institución, era dar a conocer la noticia al final del torneo, pero me hicieron ir a conferencia a anunciar la situación. Sigo en el (barco de Tigres)”,