En el A2019, Mena lo tiene claro: "León va por algo grande".

León.- El ecuatoriano Ángel Mena se encuentra listo para arrancar el Apertura 2019 con la Fiera. Este martes previo al entrenamiento el atacante esmeralda destacó que renovó su intención de poder rendir de la mejor manera con el plantel esmeralda, señalando que la llegada de los refuerzos favorece la competencia interna, situación que mira con buenos ojos:

El que se suma viene con ese deseo de brillar, con ganas de sobresalir y eso es motivante para los que estamos, la competencia va a ser más exigente y nos sirve a todos, no solamente a mí, esperemos que estemos a la altura y que en los entrenamientos y partidos estar siempre al máximo y dar lo mejor para el equipo", declaró.

Para el partido de este sábado ante Pachuca, espera poder jugar como títular:

Podría decir que sí (jugaré en el inicio), pero la decisión siempre es del técnico, empecé a trabajar normal y eso me deja tranquilo, espero estar el fin de semana y aportar con lo mío".

Sin embargo, se mostró humilde y sabe que tiene que seguir trabajando para ganarse un lugar:

Es bueno para que el equipo se exija más, hay que pelear por un lugar, no me siento dueño del puesto, hay que trabajar con mucha humildad para poder ganárselo".

A nivel de equipo e individual, durante todo el torneo se hizo una buena participación, lastimosamente no lo pudimos cerrar con un campeonato, porque si no, no estarían preguntando lo de los goles en liguilla".