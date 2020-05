¡En la cara no! Alan Pulido sufrió accidente en su casa

Estados Unidos.- ¡Ay Alansito!... Se le escucha decir al actual atacante del Sporting Kansas City, al mostrar las secuelas del accidente que tuvo al interior de su casa mismo que le ocasionó una cortada en la frente y la nariz.

Mediante sus redes sociales, el futbolista mostró el daño y tomándolo con buen humor, bromeó con las heridas con las que terminó luego de intentar colocar un aluminio en una de sus ventanas.

Me pasé de lanza verdad, me raspé todo ‘Ay Alancito’, eso me diría mi mamá. ¡Qué Bárbaro!”, dijo.