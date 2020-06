‘Encontramos sus gafas’, Pachuca se burla de Ormeño y gamer denuncia irregularidades

Pachuca, Hidalgo.- Tuzos de Pachuca goleó a Puebla por marcador de 4-1 en eLiga Mx, llegando a semifinales, por lo que se burló de Santiago Ormeño y el gamer de Puebla denunció que hubo irregularidades durante el encuentro.

En su cuenta de Twitter, Ormeño señaló que durante el encuentro ante Pachuca, él tuvo una velocidad de conexión de descarga de 75.2 megabits por segundo, así como una velocidad de conexión de carga de 281.7 megabits por segundo, mientras que Tuzos tuvo una velocidad de conexión de descarga de 267.9 megabits por segundo y una velocidad de conexión de carga de 18.5 megabits por segundo.

Cada quien saque sus conclusiones, no me gustan los pretextos, me da pena quedar eliminado de esta manera. Larga vida al Ormeñismo”, señaló el gamer de Puebla.