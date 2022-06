"Perro" Bermúdez y Paco Villa de Televisa la pasaron mal por el coronavirus

Apenas hace unos días los narradores Enrique Bermúdez y Paco Villa de Televisa Deportes se contagiaron de coronavirus, sin embargo recientemente revelaron que la pasaron mal al tener fuertes síntomas por el Covid-19 que los llevó a preocuparse.

Ambos personajes de TUDN contrajeron la enfermedad estando en Estados Unidos durante la gira que tuvo la Selección Mexicana por este país. Esto les impidió estar detrás de los micrófonos para el partido que tuvo el Tricolor contra Surinam de este sábado.

Aunque lo más alarmante es que los dos narradores contaron en sus redes sociales que batallaron mucho con este padecimiento.

“Es la segunda vez que me da Covid. La primera, me sentía muy cansado pero no tuve tos, ni fiebre. Esta vez, paso saliva y me duele como si fueran vidrios. La fiebre me ha despertado constantemente y se me fue la voz. Pero ahí la llevo. Mejorando. Descansen”.