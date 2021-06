A José Ramón Fernández ‘lo quiero mucho, es un gran visionario’, dice Enrique Garay

CDMX.- En entrevista con Antonio de Valdés, Enrique Garay recordó que él llegó a Azteca y José Ramón Fernández le abrió las puertas, por lo que el cronista de NFL aseguró que quiere mucho al periodista, al que calificó como “un gran visionario”.

Hablando sobre sus inicios, Enrique Garay recordó cuando llegó a TV Azteca y señaló que José Ramón Fernández ya “era un gran personaje” con Los Protagonistas.

José Ramón me jalaba en su grupo, yo lo quiero mucho porque nos abrió la puerta y esto no existiría esto; pero al mismo tiempo, su mundo era el futbol, yo estaba en el equipo, pero como que no estaba”, declaró Garay.

Enrique Garay también recordó a Pepe Espinosa, con quien trabajó por 16 años y contó que en sus inicios, cuando llegó con él, Espinosa ya “era un consagrado” y llegó como nuevo, pero lo apoyó.

Cuando llegó a TV Azteca, Enrique Garay recordó que fue a “tocar la puerta” y José Ramón Fernández le dio cita, permitiéndole entrar.

Enrique Garay aseguró que José Ramón Fernández es un gran periodista, añadiendo que fue visionario, ya que tuvo a cronistas y analistas como Raúl Orvañanos, David Faitelson, Chacho López, André Marín, Francisco Javier González, entre otros.

El equipo que él tenía era muy rico, tú aprendías mucho. Me acuerdo de Faitelson, verlo trabajar, era una escándalo, debe seguir siendo incansable, que no duermen. Imparable. José Ramón es importantísimo en mi vida y le voy a agradecer siempre que me haya abierto la puerta y que me haya dado la oportunidad”, declaró Garay.