‘Me dijeron que debía narrar NFL como Martinoli y 'Doctor', toqué puerta de TUDN’; revela Enrique Garay

CDMX.- En entrevista con Antonio de Valdés, Enrique Garay habló sobre diversos temas, señalando que le han recomendado que debe narrar partidos de NFL como si fuera Christian Martinoli o el ‘Doctor’ Luis García y también reveló que “tocó la puerta de TUDN”.

En la plática, Enrique Garay señaló que en cuestión de rating, las personas no saben sobre la televisión.

La gente de rating no le sabe a la tele. Me han dicho mil locuras de repente; hace un año o dos, alguien me dijo: ‘Tienes que narrar la NFL como la narran Christian (Martinoli) y Luis (García) el futbol’”, contó.

Enrique Garay señaló que le recomendaron no concentrarse en el juego, pero él le contestó que no sabía lo que decía, explicando que en un partido de futbol con duración de noventa minutos, puede haber cero goles, por lo que Martinoli y el ‘Doctor’ Luis García pueden contar chistes.

Enrique Garay aseguró que lo que hacen Christian Martinoli y el ‘Doctor’ Luis García, solo a los cronistas de Azteca Deportes les sale bien, criticando que nuevas generaciones quieran imitarlos. Antonio de Valdés señaló que tanto el ‘Doctor’ como Martinoli encontraron un estilo y a gente que los siguiera.

También con Toño de Valdés, Enrique Garay lamentó que en Azteca Deportes ya no haya NFL.

En Azteca, todo lo que hice poco a poco se fue acabando. Es increíble. Si me hubieras dicho en el 2003 que se iba a acabar la NFL, te hubiera dicho: ‘Estás loco’. No hay NBA, no hay NFL, no hay Olímpicos, el tenis, yo narré tenis toda la vida”, declaró Garay.

Enrique Garay ha escuchado propuestas de TUDN y ESPN

Antonio de Valdés le preguntó a Enrique Garay sobre si no ha tocado la puerta de otra televisora y el cronista señaló que sí, incluso TUDN.

Quiero trabajar, yo me iría a donde haya chamba; porque obviamente, además de ser lo que me apasiona, es parte de mi modo de vida. Necesito narrar, necesito cobrar, de eso vivo; ahora me dedico a otras cosas también. Honestamente, he tocado la puerta, me he sentado con la gente de ESPN, la gente de FOX, alguna vez me senté con la gente de Televisa (TUDN)”, declaró Garay.

Sobre el motivo de no haber llegado a otra televisora, Enrique Garay mencionó que no le han presentado un buen proyecto, ni el gran deseo de que estuviera.

Actualmente, está con NBA en ‘League Basket’, señalando que retomar el deporte fue fabuloso, aunque lamenta que tenga un año sin estar en NFL, solamente en el Super Bowl con Azteca Deportes.

Anteriormente con Javier Alarcón, Enrique Garay contó que él estaba como ‘freelance’.