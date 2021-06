CDMX.- En la plática con Antonio de Valdés, llegó un momento en el que Enrique Garay fue cuestionado sobre su candidatura a la presidencia municipal de Huixquilucan, a lo que el cronista mencionó que sí le entró en serio, aunque lo amenazaron de muerte.

Enrique Garay señaló que no hubo nada ‘fake’ con su candidatura a la Presidencia Municipal de Huixquilucan y se “aventó con todo”, asegurando que en la política todos rompen las reglas.

No tienes idea el mundo de corrupción, de sobornos, de deslealtades, quedé sorprendido. La verdad me interesó”, declaró Garay.

El cronista señaló que tuvo oportunidad de ir por la candidatura con Morena y aunque no ganó, logró 30 mil votos, más de lo que logró el partido político en las pasadas elecciones.

Enrique Garay también aseguró que es una experiencia desgastante y lo que más temía era que su familia resultara lastimada por su nueva faceta.

Fue mi temor y salimos bien. Quería ganar, no quiero entrar en detalles, es un mundo de sobornos y deslealtades que no das crédito. Todo es comprable, sobornable, me amenazaron de muerte en un momento”, contó Enrique Garay.