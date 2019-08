Veracruz.- Por dignidad, Enrique "El Ojitos" Meza renunció a la dirección técnica del Veracruz.

Minutos después de que los Tiburones fueron goleados 5-0 por el Querétaro, en el Luis "Pirata" Fuente, Meza reveló su intención de dejar el Puerto.

"Voy a hablar con el señor Kuri (Fidel, dueño del club); no es culpa de los jugadores, no he sabido hacerlos jugar", comentó "El Ojitos" en conferencia de prensa

Si hay que culpar a alguien soy yo, voy a decirle que daré un paso al costado”.

En siete jornadas del Apertura 2019, Veracruz sólo tiene un puntos y peor aún: suma 33 partidos sin ganar, lo que representa una nueva marca en el futbol mundial.

Meza llegó al equipo en mayo y aunque al inicio su intención era ser director deportivo, aceptó la oferta de Fidel Kuri para dirigir al equipo, en compañía de dos de sus hijos.

"El Ojitos" es uno de los entrenadores más veteranos del futbol mexicano y también de los más ganadores, al ser el único entrenador azteca con un título de clubes a nivel internacional (la Copa Sudamericana con Pachuca).