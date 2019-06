'Enséñame y yo te enseño', mexicana también fue acosada por Amr Warda

Ciudad de México.- No solo la modelo Merhan Keller denunció al futbolista egipcio Amr Warda, la modelo mexicana Giovanna Valdatti se sumó a las denuncias hacia el jugador, declarando que el jugador la acosó por un año y la insultó al no querer mostrarle partes de su cuerpo.

Valdatti, en su cuenta de Twitter exhibió varias conversaciones con Warda en las que el jugador insistía en tener videollamadas para ver su cuerpo.

La mexicana cuenta que conoció a Warda por medio de el portero Essam El Hadary, a quien entrevistó en el pasado Mundial.

Me decía que quería hacer una videollamada para hablar de futbol y pretextos así y ya que le contestaba estaba desnudo; le colgaba y me empezaba a amenazar y a decir muchísimas cosas y pues sí me daba mucho miedo", dijo Giovanna en conversación telefónica a Reforma.

El ánimo de Warda subió de tono y llamó 'pe...' a Giovanna.

Tras los insultos, la joven lo amenazó de filtrar las conversaciones y acusarlo por acoso sexual, a lo que el jugador contesto: "No puedes hacer nada. Ya veremos".

Todo este año me estuvo acosando. Hace un mes subí fotos con mi novio y me escribió que me iba a buscar y a decirle a mi novio que era una pu... y cosas así. Decía que iba a venir a México. Me dio muchísimo miedo”, declaró