‘Enterado de todo, pero no sabes nada, cerdo’; critica Gabriel de Anda a Faitelson

CDMX.- Juan Carlos Gabriel de Anda volvió a arremeter contra David Faitelson, señalando que el comentarista “está enterado de todo, pero no sabe nada”, llamándolo el “cerdo mayor del micrófono”.

En un video publicado en sus redes sociales, Juan Carlos Gabriel de Anda señaló que David Faitelson “es un becado”, que no sabe hacer análisis de box, futbol o beisbol, ni hacer análisis de una táctica en un partido de futbol.

Está enterado de beisbol, está enterado de todo, pero no sabe de nada, ¿qué tal el cerdo mayor del micrófono? Becado por su empresa, diciendo por hacer polémica, el partido de Chivas y América es un partido peligroso, América no lo esperaba. No, ¡qué análisis más profundo! ¡Qué análisis! Felicidades, cerdo”, dijo Gabriel de Anda.