Entre lágrimas, Chicharito lamentó no poder despedir a su abuelo Tomás Balcázar

Estados Unidos-. Javier ‘Chicharito’ Hernández, se mostró sumamente dolido por no poder despedir a su abuelo Don Tomás Balcázar, quien falleció la madrugada de este domingo en Guadalajara.

Mediante Instagram Live, el atacante mexicano de LA Galaxy en la MLS, no ocultó su dolor por la pérdida de su abuelo y recordó a lujo de detalle cómo era convivir con él.

Me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio, muchísimo porque me recuerda mucho a él. Me imagino a mi abuelo diciendo ‘Órale pendejo, a entrenar’. Intentaré hacer ejercicio por más que me cueste trabajo, que me recuerde a mi viejito”, dijo el ex jugador de equipos como Manchester United y Real Madrid.