'Era eso o un carro', Rodolfo Pizarro casi pasa cuarentena en un auto

Miami, Florida.- El mediocampista mexicano Rodolfo Pizarro reveló a TUDN que estuvo a nada de pasar la cuarentena en un auto.

El jugador de Inter Miami contó que cuando comenzó la cuarentena, el hotel donde estaba hospedado, cerró, por lo que tenía que conseguir un lugar para poder quedarse o de lo contrario, debía estar en su auto.

Estaba en un hotel, prácticamente me sacaron, ya que cerraron y mi departamento no estaba listo y le tuve que pedir a un compañero si me podía quedar ahí, era eso o el carro”, contó.