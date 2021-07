“Era la oportunidad que estaba esperando”: Ambriz sobre el reto de dirigir al Huesca

Antes de emprender su viaje a España y comenzar su aventura como nuevo director técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, Ignacio Ambriz brindó rueda de prensa en la que habló de sus objetivos al retornar al ‘Viejo Continente’.

El exdirector técnico del Club León consideró como un sueño hecho realidad su oportunidad de dirigir en Europa y señaló:

“Hace doce años que regresé de esa aventura, en algún tiempo cuando estuve de jugador en selección quise dar el brinco al otro lado, no pude. Después se me presentó ayudar a Javier (Aguirre) y cuando regresé siempre declaré que era mi sueño poder regresar, esto me agarra en mi etapa de plena madurez y cuando la gente del Huesca me buscó se arregló muy rápido”.

En pleno armado de un equipo que busca regresar a la Primera División española, Ambriz descartó tener acercamientos con jugadores mexicanos:

“Yo no he dado ningún nombre, no he hablado con nadie. Si algo tengo cuando a alguien me quiero llevar, como se trabaja en cualquier club, yo marco, con nadie he hablado, es cierto que he tenido conferencias con el director deportivo pero necesito sentarme de frente”.