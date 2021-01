‘Era un reto bonito, me comprometía al título’, revela Hugo porqué no llegó a Cruz Azul

CDMX.- En Futbol Picante, el ahora conductor Hugo Sánchez reveló los motivos por los que no se convirtió en el técnico de Cruz Azul y señaló que era un “reto bonito”, aceptando que se comprometía a dar el anhelado título de Liga Mx a la institución.

Hugo Sánchez reveló que sí estuvo cerca de llegar a Cruz Azul, tanto, que solo estaba pendiente la firma en el contrato, pero al final todo se cayó.

‘El Pentapichichi’ también contó que ya habían hablado sobre qué jugadores iban a ir a Cruz Azul y sobre el acuerdo económico al que habían llegado, revelando que él aceptó que se quedara Óscar Pérez como entrenador de porteros.

El exjugador mexicano señaló que ya tenía planeado qué día viajar a México para comenzar a entrenar a Cruz Azul, cuando el 31 de diciembre de 2020 recibió otra llamada de Jaime Ordiales, quien le dijo que “todo se había venido para atrás”.

Había habido una reunión entre los dirigentes y que la situación económica, y el presupuesto para el cuerpo técnico no daba para llegar al costo y que si aceptábamos el 50%, podríamos continuar o seguir”, contó Sánchez.

Hugo señala que él aceptó las condiciones en Cruz Azul, listo para hacer el viaje el día 1 de enero, pero la negociación se vino abajo, debido a la situación económica.

La verdad era un reto deportivo muy bonito, me entusiasmó y me ilusionó nuevamente; de estar ocho años, por decirlo, en paro de un equipo, la aventura de Cruz Azul me llamó mucho la atención y sabía que el trabajo que íbamos a hacer era para lograr el campeonato, ser campeones era la idea”, declaró.