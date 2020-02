'Éramos los número uno'; 60 años después, cerró vidriería de ‘La Tota’

León, Guanajuato.- A diferencia de los sueldos de ahora, el futbol en la época de Antonio 'La Tota' Carbajal no bastaba para vivir; su oficio de vidriero, sin embargo, lo sostuvo durante muchos años y lo convirtió en, en sus palabras: “los vidrieros número uno de León”.

Hasta hace muy poco, la Vidriería Carbajal engalanaba el Jardín de San Juan de Dios, ahí se encontraba todos los días la “Tota”, protegido por los cientos de recuerdos de sus años como jugador y después, como entrenador.

Desde que yo jugaba tenía la vidriería, luego luego, yo quería seguir trabajando, en esa época se pagaba poco y necesitaba un ingreso más. La puse en un local de la 20 de enero, en el mero Centro, con el paso del tiempo el dueño me pidió el local y nos movimos a San Juan”, recordó el exarquero de la Selección Mexicana.

En sus años como vidriero, don Toño llegó a tener hasta a 25 trabajadores, uno de ellos incluso continúa con él.

Llegué a tener 25 trabajadores, eramos los vidrieros número uno de León. Las máquinas que teníamos, había biselador, teníamos el que hacía los espejos, teníamos buen material pero ya, a mi edad (tiene 90 años) ya no puedo cargar vidrios, lo que me perjudicó además fue el accidente que tuve”, recordó Carbajal.

Actualmente, el local en el que estaba la vidriería de don Toño es parte de un restaurante contiguo.

El accidente

Y es que agregó que en sus tiempos como seleccionado nacional, disfrutaba también del baile, una actividad que le gustaba tanto como jugar futbol pues, en su época, era muy distinto a baile de ahora.

“Un día iba regresando de una concentración con la Selección, tenía muchas amigas y me quedaba a bailar en uno de los salones de baile que había. Ese día no me quedé y me regresé... iba en la carretera, todavía eran de un sólo carril, y pasando la caseta de Querétaro veo un caballo desbocado, tengo la cara del animal en la cabeza, me tocó en la salpicadera izquierda, yo me frené, me protegí, pero me fui dando vueltas, caí del otro lado de la carretera y a Dios gracias que no venían coches (...) un señor me ayudó y me llevó a mi casa”.

Actualmente, Carbajal se mantiene activo ayudando a jóvenes con problemas de drogadicción en el centro de rehabilitación La Búsqueda.

Ese golpe generó una catarata traumática que le quitó la vista de ojo izquierdo y después, su edad lo llevó a perder un porcentaje de visión del ojo derecho, razones que motivaron la desaparición de la vidriería que fue el complemento de su vida en el futbol.

