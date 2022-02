En el día es albañil y luego entrena para ser campeón: ‘Todo sacrificio tiene su recompensa’

El mexicano Érick Encinia construye un gran objetivo: dejar huella como el mejor peso Ligero en México y ser campeón mundial.

El "Diamante Negro", oriundo de Salinas Victoria, ha llevado su batalla a otro nivel, pues además de entrenar arduamente de lunes a sábado en Las Palmas Boxing, comparte trabajo con su padre Juan Encinia como albañil.

Tras debutar profesionalmente en el 2012 y verse obligado a retirarse un año después, Encinia fue alentado por su papá para volver al ring y en el 2015 retomó el sueño que hoy lo ha llevado a ganar en Polonia y títulos de la Fecombox y ABO.

"Trabajaba en una ferretería y en un gimnasio dando clases. Mi papá me decía: 'te voy a ayudar a que entrenes box', él es maestro de obra, pero me da chance de correr, de entrenar en la mañana y de salir temprano. Así le seguí, trabajando con papá en la obra", dijo Encinia.

"Todo sacrificio tiene su recompensa, y primeramente Dios, tengo un sueño desde que me puse los guantes, que es ser campeón del mundo, todos soñamos en ser reconocidos y quedar plasmados en la historia del boxeo".

El "Diamante Negro" relató lo difícil que es cumplir con sus responsabilidades diariamente, pero está consciente al sueño al que se aferra.

"Me levanto a las 5:00 de la mañana, voy a correr, voy a entrenar, hago mi físico, me voy a mi trabajo (en Salinas Victoria), salgo a las 3:00 o 4:00 de la tarde y vengo hasta acá (al gimnasio que está en la Avenida Lincoln), hago un transcurso diario de dos horas.

"Regularmente es muy duro (trabajar en obras), hacer pozos, vaciar placas, cerramiento, o cosas así, es muy pesado. Prácticamente lo que tengo de descanso es el transcurso del camión.

"Siempre me he mentalizado que todo eso me ayuda en hacerme más resistente y agarrarle más amor, más pasión", finalizó el boxeador.

A sus 26 años, el púgil regio consideró que está en el mejor momento de su carrera y tras ganar un torneo de peso Ligero en Polonia ante el invicto Damian Wrzesinski (22-1-1) en el 2021, ahora se enfoca en derrocar otro imbatible: Mazlum Akdeniz (15-0), en Canadá, el 24 de febrero.





