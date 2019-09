Erika Fernández enamora con vestido naranja en Fox Sports

CDMX.- La conductora de Fox Sports, Erika Fernández, volvió a enamorar a sus seguidores, ahora con un vestido, color naranja, que utilizó en el programa 'Nunca es tarde'.

Erika Fernández, quien en los recientes días celebró siete años en México, volvió a cautivar a sus seguidores de sus redes sociales con un vestido, señalando que 'Orange is the new black'.

En otra foto, sentada en un sillón color café, Erika Fernández mostró que estaba en el programa 'Nunca es tarde', que conduce al lado de Jean Duverger, DJ Rossana y Alberto Rojas.

En un video, Erica Fernández mostró que “saludó” a las personas que no le caen bien.

El pasado 4 de septiembre, Erika Fernández recordó que tiene siete años en México, asegurando que se siente “más mexicana que un nopal” y agradeció a quienes la han apoyado.