Error de Martino haber llamado a Santi Giménez a Selección Mexicana, dice Carlos Albert

CDMX.- En su comentario para Reacción en Cadena (REC), el comentarista Carlos Albert, criticó el llamado de Santiago Giménez a la Selección Mexicana, asegurando que este fue un error del técnico Gerardo Martino.

En sus palabras, Carlos Albert aseguró que sigue respetando y admirando a la Selección Mexicana, destacando a Gerardo Martino ante la postura que ha tomado ante dueños, pero aseguró que el técnico del ‘Tri’ cometió un error: llamar a Santiago Giménez.

Me preguntó porqué seleccionó a Santi Giménez. La verdad es que yo no le encuentro todavía méritos como para que lo llame el técnico. Coincide con que son argentinos y eso no me ha parecido”, declaró Albert.