Erwin Tumiri sobrevivió a tragedia de Chapecoense y ahora a accidente donde murieron 21 personas

Bolivia.- ¡Qué suerte! Erwin Tumiri volvió a sobrevivir a una tragedia, tras el accidente del equipo Chapecoense en 2016; ahora se salvó en un accidente de autobús en el que fallecieron 21 personas.

Erwin Tumiri viajaba en un autobús que se accidentó en la carretera Cochabamba-Santa Cruz en la localidad de Ivirgarzama, en Bolivia, y que cayó por un barranco de 150 metros.

Salí a gatas, mi rodilla estaba herida, me senté y dije: ‘Otra vez, no puedo creerlo’”. Me siento muy bendecido”, declaró Tumiri a Los Tiempos.