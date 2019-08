Es Sara Roel la reina del Duatlón Sprint

Así como los trofeos, los raspones también fueron llevados con orgullo por algunos de los inscritos en el Duatlón Sprint que ayer, en las calles de León, celebró su tercera edición.

En la bici me fui con mucho cuidado, suave, porque con la lluvia una caída no le vendría bien a nadie”, aseguró Sara Roel, campeona por tercera ocasión consecutiva en la categoría libre a pesar de las precauciones que tomó, sobre todo pensando en su participación en el Nacional de Duatlón.

“El próximo fin de semana compito en la Ciudad de México en el Campeonato Nacional de Duatlón y busco ganar el primer lugar, éste es como mi último entrenamiento fuerte antes de esa competencia”, agregó la leonesa, quien finalizó la prueba con un tiempo de 1:00’47”.

Participan 300 personas

Conformado por dos pruebas (atletismo y ciclismo), la edición 2019 del Duatlón Sprint comprendió 5 kilómetros a pie en bulevar Campestre, 20 kilómetros en bicicleta desde bulevar Las Torres hasta Mariano Escobedo, pasando por Malecón del Río y 2.5 kilómetros corriendo, distancia con la que finalizó el evento en Plaza Mayor.

El podio. Roel fue acompañada por competidoras muy talentosas.

En total, esta justa contó con la participación de 300 personas entre los que se encontraba también Samuel Anaya, campeón de la libre varonil y quien, como parte de la selección nacional se prepara para el Mundial de Triatlón.

“Es la primera vez que me subo al primer lugar de la general, ya me tocaba, no me lo esperaba pero estoy feliz. Ahora a enfocar a otros eventos, vamos al Mundial en Suiza en 21 días y ojalá nos vaya bien allá”, señaló el joven, quien cronometró 54’46”.

En la categoría Submáster, Fátima Fernández (1:09’26”) y el leonés Federico López (59’00”) se posicionaron en el primer lugar, al igual que Bulmaro Álvarez y Santa Urzúa en la Máster; Ana Paula Aguilar y Ángel Vázquez en la Juvenil y Víctor Cabrera en Veteranos.