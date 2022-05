“Es desmotivante clasificar a un Mundial y que no te apoyen”. Laura Galván se ha hecho fuerte ante la adversidad

Las oportunidades no llegan para quien se sienta a esperarlas, así entiende Laura Galván no sólo la vida sino también el deporte, que le ha regalado momentos de alegría pero también otros de preocupación cuando lo económico condiciona su caminar.

Previo al Campeonato Mundial de Atletismo que tendrá lugar en julio en Estados Unidos, la ‘Gacela de la Sauceda’ ha realizado una pequeña gira por territorio norteamericano con el objetivo de refrendar las marcas que ha obtenido tanto en los 1,500 como en los 5,000 metros, y mantener el nivel que hasta ahora la ha caracterizado.

No obstante, cada viaje implica un gasto fuerte y a esto también ha tenido que hacerle frente la atleta guanajuatense, quien confirmó el nulo apoyo que ha recibido de la Conade en los últimos años.

“Ya llevo un año intentando resolver lo económico, la Conade en lo absoluto me ha apoyado, ni para el Campeonato Mundial Indoor que fue algo histórico para México, esas son competencias que ves por tele y te emociona participar. Es desmotivante clasificar, cuesta trabajo y que te digan, no te lo vamos a pagar, es difícil”.

Y agregó: “Afortunadamente, el estado de Guanajuato siempre nos ha apoyado, el gobernador Diego Sinhue junto con Code nos han tendido la mano. Gracias a eso pude ir al Mundial Indoor, estoy muy agradecida con ellos porque cada viaje es carísimo, te avientas mínimo 40 o 50 mil pesos pero tenemos que hacerlo porque necesitamos proyección para Panamericanos y París 2024”.

La 'Gacela de la Sauceda' participó el año pasado en sus primeros Juegos Olímpicos | Foto: Cortesía

Desafortunadamente, en México no existen las condiciones ni el nivel competitivo que se requiere para acudir a justas internacionales, es por ello que la oriunda de Guanajuato ha decidido hacerle frente a esas complicaciones y no decepcionarse, no esperar, sino actuar con la intención de conseguir sus metas.

“Se le batalla pero se tiene que resolver, porque si te quedas esperando o no vas porque no te apoyan, no se puede… mi carrera siempre ha sido así, buscando, y es así como hemos mejorado, como seguimos contra la adversidad, se tiene que hacer así, si no nos moviéramos porque no hay apoyo, ni siquiera estaría clasificada al Mundial (...) tienes que salir, aquí en México es imposible que corras a ese nivel, que encuentres las condiciones que ocupas”, comentó.

Opciones existen, incluso Laura contempla recurrir a los fanáticos del atletismo y a las personas que la han apoyado, quienes incluso han demostrado más interés que la propia Conade.

“Si le buscas, no falta quien te ayude en algo, incluso una atleta pidió en internet si sus fans lo pudieran apoyar y la apoyaron, por eso pudo ir al Mundial, yo he tenido eso en mente si en algún momento necesito, se puede hace y es padre que la gente te apoya, que se emocionan que estés compitiendo, que estés en estos eventos, eso se agradece”.

Es este soporte, además de los patrocinadores que ha conseguido cerrar, la marca Joka entre ellos, como Galván se mantiene en pie para las competencias que tiene en puerta: el Mundial de Atletismo, los Panamericanos del año entrante, los Juegos Olímpicos de 2024… metas en una carrera que contrario a las que protagoniza en la pista de atletismo, estará llena de obstáculos.