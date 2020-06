‘Es mi juguete’, dice Pizarro sobre ‘Negro’ Santos; 'es un miedoso', responde exjugador

CDMX.- En Instagram Live con Oswaldo Alanís, Rodolfo Pizarro habló sobre las disputas con Antonio Carlos ‘Negro’ Santos y el jugador de Inter de Miami, aseguró que el exjugador de América “es su juguete”, asegurando que Santos no ganó muchos títulos.

Pizarro aseguró que no odia a ‘Negro’ Santos, sino que le contesta para que seguir con la discusión.

No me molesto, juego con él, es mi juguete cuando estoy aburrido. No tengo nada que hacer y digo: ‘Negrito’, ven, di algo, te contesto para que tengas algo que hacer”, señaló Pizarro.

Pizarro aseguró que ‘Negro’ Santos sí hace comentarios de mala fe, señalando que el exjugador ve todo negativo y consideró que no ganó muchos títulos.

Está enojado, porque, no sé si no supo administrar su dinero o no ganó tantos títulos y está enojado que ahorita paguen más. Pasó por nueve equipos, destacó en 1 y jugamos al mismo nivel, no es como que él jugara una Champions”, mencionó.