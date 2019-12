‘Es tontería que mi secuestro fue montado’, señala Rubén Omar Romano

CDMX.- Tras lo revelado por Ignacio Suárez en su columna, donde señaló que el secuestro de Rubén Omar Romano fue una ‘caja china’ para que no se hablara del proceso de fuero al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, el técnico señaló que es una “tontería” asegurar que su secuestro fue montado, porque sí lo vivió en “carne propia”.

Entrevistado por ESPN, Rubén Omar Romano revivió lo vivido por 65 días, asegurando que durante este tiempo, tuvo mucha presión psicológica, llamando a sus hijas, para decirles que estaba bien, pero podía pasar algo peor.

La política hace sus cosas con algunos fines, no sé cuáles, pero lo que yo viví no fue montado”, declaró.

Romano platicó que supo sobre la detención de Gerardo García Luna, quien fue arrestado en Estados Unidos, acusado de soborno.

Viví 65 días cubierto de mis ojos, sin contacto. El día de mi rescate supuestamente me iban a cambiar a otra banda, escuché en unas grabaciones”, declaró Romano.

‘No conocí a García Luna’, declaró

Sobre García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública, Rubén Omar Romano aseguró que no lo conoció y no tuvo contacto con el ex funcionario.

Nunca tuve contacto con García Luna, solo el día que fue la conferencia de prensa y ya”, aseguró.

En su rescate, Romano detalló que no recibió amenazas, y cuando la Policía entró, corrieron muchas personas.

“Se abrió la puerta y me preguntaron mi nombre. Me dijeron que ya estaba la Policía a cargo. Me quitaron la venda y vi a quienes estaban resguardando”, detalló.

En 2005, cuando era técnico de Cruz Azul, Rubén Omar Romano fue secuestrado y 65 días después, fue rescatado por elementos de Policía.