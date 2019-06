'Es triste', critican Jorge Campos y 'Matador' ausencias en el 'Tri'

Ciudad de México.- En entrevista con Fox Sports, los ex jugadores y ex seleccionados mexicanos, Jorge Campos y Luis Hernández criticaron que algunos elementos mexicanos no quieran estar en Selección Mexicana.

Es triste y lamentable. Me da un poco de tristeza ver que grandes jugadores no quieren venir. No sé cuál sea el fondo”, declaró Jorge Campos.

El 'Inmortal' recordó que cuando él era seleccionado mexicano, a los jugadores les gustaba ir al 'Tri', porque les gustaba el futbol y porque, quizá, no estaban en Europa.

Es triste y lamentable para el 'Profe'. No se vale para el entrenador, que viene con mucho entusiasmo, con ganas de estar en México. Vio algo especial y se le tiene que agradecer”, dijo Campos sobre Martino.

Campos añadió que tanto él, como otros jugadores no han logrado nada, por lo que se debe apoyar a Gerardo Martino.

Hay que tener mucho orgullo para portar la camiseta, para venir a jugar. Es difícil saber qué está pasando atrás. No estoy ahí, pero creo que hubiera sido increíble que todos estuvieran aquí, apoyando al 'Profe'”, declaró.

Sobre la supuesta falta de liderazgo, Campos señaló que eso se gana y resaltó a Andrés Guardado y a Guillermo Ochoa por estar en el conjunto tricolor para Copa Oro.

'No se les debería volver a llamar', dice Luis Hernández

Por su parte, Luis Hernández 'El Matador' aseguró que no comparte el pensamiento de algunos jugadores que no quieren estar en el conjunto tricolor y señaló que debe haber reglas, como no volverlos a llamar.

No volverlos a llamar simplemente y más que nada, se tiene que saber quién quiere ir a la Selección, se les dice por 'abajo del agua', no exhibirlos, porque hay jugadores que ya están hechos, pero estar en la Selección es maravilloso”, declaró.

Sobre la Copa Oro, el 'Matador' desea que el equipo juegue con personalidad los partidos y que al final, la Selección Mexicana gane el título.