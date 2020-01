'Es un equipo guerrero': Yairo Moreno alerta sobre la visita del León a Morelia

León.- La Fiera y Morelia no tardaron demasiado en reencontrarse en la cancha, pero en lo que respecta al cuadro felino, el duelo correspondiente a la fecha cuatro del Clausura 2020 no significará una revancha tras lo ocurrido en los cuartos de final del torneo anterior.

“Creo que no tenemos esa revancha, el partido que se perdió fue por desconcentración de nosotros mismos y hay que seguir adelante, esto apenas empieza”, señaló Yairo Moreno al finalizar la firma de autógrafos que él, junto a otros dos compañeros, protagonizó en las instalaciones de la Feria.

El ahora lateral verdiblanco, Iván Ochoa y Rodolfo Cota asistieron a este evento promocional en el que pudieron convivir por espacio de una hora aproximadamente, con la afición que se reunió a las afueras de la Velaria de la Feria.

Ahí, Yairo pudo comprobar el cariño que ya le tienen los seguidores de La Fiera, esto gracias al buen desempeño que ha mostrado no sólo en su posición natural sino también en la que lo ha improvisado Ignacio Ambriz en la lateral izquierda y de la cual ya se apoderó.

“Creo que el profe me da la confianza, me he acomodado en la posición que no me es difícil y cada día aprendo más (...) Cambié de forma de pensar, cuando uno tiene confianza puede seguir creciendo, donde me pongan, con la confianza que tengo, voy a tratar de de aportar lo más que pueda”.