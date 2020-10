"Esos de León nada más vienen a robar, debes de ser igual que Roberto Zermeño": 'Warrior' recordó cuando conoció a José Ramón

CDMX.- No cabe duda que ir a pedir trabajo por primera vez es algo que puede dejar marcado de por vida o si no hay que preguntarle a Carlos "Warrior" Guerrero o a Rafa Ayala, actuales elementos de TV Azteca quienes cuando conocieron a José Ramón Fernández y pidieron su primera oportunidad, prácticamente con la mano en la cintura los terminó por mandar a su casa.

En el más reciente video de Farsantes con Gloria, correspondió a "Warrior" entrevistar a Rafita Ayala, quien comenzó recordando como es que pudo ingresar a la televisora del Ajusco, en la que su maestro fue Enrique Garay, quien luego de probarlo con diversas tareas periodísticas, lo presentó a José Ramón.

Señor mire este es el muchacho, y nombre casi se me caen los calzones, porque además el viejo era duro, le extendí la mano, me barre y dice "¿Y este qué? No Garay ya no cabemos, somos muchos aquí, ya a la chin... y esa fue mi presentación con José Ramón Fernández", platicó Ayala .

Luego de que Rafa comentó su experiencia, Guerrero lo interrumpió brevemente y recordó la vez en la que también conoció a Fernández:

A mi Faitelson me lleva prácticamente de la mano, después de insistir muchas veces e igual que tu, diez segundos despúes de que me barrió y me dice: "Ah sabes más que Baldano, no señor, ah sabes más que Menoti", no señor y me da una palmada y me dice cuando sepas más que ellos vienes y me buscas que te vaya muy bien" , dijo "Warrior".