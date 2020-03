‘¿Esperabas un jacuzzi?’, con Usher y Alison Pill, Chicharito hunde a James Corden

Los Ángeles, California.- Primero fue con Jimmy Kimmel para el sketch ‘Chicharito y Guillermo’, ahora Javier Hernández estuvo en el programa de James Corden, donde aprovechó para hundir al conductor inglés en una alberca.

Acompañado de Alison Pill y el cantante Usher, los tres tuvieron oportunidad de hundir a James Corden.

Esta agua está completamente helada. ¿De quién fue la idea?”, señaló Corden. “¿Qué esperabas? ¿Un jacuzzi?”, contestó Chicharito.

En su oportunidad, Alison Pill falló su tiro, así como Usher, pese a poner una distancia más cercana al tiro, pero ‘Chicharito’ atinó… hasta la tercera oportunidad.

Cuando tocó el turno a ‘Chicharito’, el jugador colocó el balón en la distancia original, pero en su primer intento falló. En un segundo intento, tampoco atinó y para el tercero, en el que fue animado por la gente con la porra “Chicharito, chi, chi, Chicharito”, el mexicano atinó y hundió a James Corden.

‘Chicharito’ no esperaba gran recibimiento en Aeropuerto

En entrevista en el estudio de “The Late Late Show with James Corden”, ‘Chicharito’ aseguró que no esperaba tener un recibimiento como el que tuvo en su llegada al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, lamentando no poder dar muchos autógrafos y agradeciendo a los seguidores del equipo.

También explicó que recibió el apodo de ‘Chicharito’ por su padre, al que apodaron ‘Chícharo’ por los ojos color verde que tiene Javier Hernández, señor.

El siguiente partido de LA Galaxy será el próximo sábado 7 de marzo a las 9:00 de la noche, siendo el primer partido como local para el equipo de Los Ángeles.