‘Esperamos medidas al árbitro, nos perjudicó’, dice Jean Meneses

León, Guanajuato.- En el Club León, están dolidos con el video arbitraje y así lo expresó Jean Meneses

El VAR ha sido protagonista en los últimos tres juegos de la Fiera, que resume una eliminación en la liguilla del Apertura 2019, una victoria en la primera fecha del Clausura 2020 y una derrota en la jornada dos del presente torneo.

Un gol anulado a Jean Meneses por un inexistente fuera de juego y un penal rigurosamente marcado de Gil Burón sobre Brian Lozano, fueron parte de la derrota de la Fiera ante Santos Laguna por 3-2 en la más reciente jornada del Clausura 2020.

Con el VAR uno piensa que no van a pasar este tipo de cosas (malas decisiones arbitrales) y es lamentable que sigan ocurriendo, el VAR está para corregir este tipo de situaciones y este fin de semana no fue así”, señaló el mediocampista de la Fiera, Jean Meneses. “Esperemos que se tomen medidas drásticas al árbitro porque realmente nos perjudicó y esperemos que no siga sucediendo”.