Esperan horas para comprar su camiseta especial por el aniversario 75 del León

León.- Pesa más una afición de hace 15 años que la desmañanada de un sábado, al menos esa es la idea de Janeth Hernández y su familia, los primeros en comprar la playera conmemorativa que La Fiera sacó a la venta por su 75 aniversario.

Janeth Hernández fue la primera en comprar en La Guarida.

"La afición de la familia, el hermano mayor me mandó, me trajo a las 7 de la mañana y me trajo de almorzar también", platicó entre risas esta seguidora verdiblanca, la primera en llegar a la tienda oficial del Club León, la cual se ubica en las instalaciones del estadio, para adquirir esta casaca.

Largas filas en la tienda oficial del León.

Desde antes de las 10 de la mañana, hora en la que se abrieron las puertas, la afición esmeralda ya esperaba que dieran las 12 del día pues a esa hora se anunció que comenzaría la venta de playeras.

Pese a que el club realizó el anuncio vía Twitter y Facebook, algunas personas que pasaban por el lugar no sabían para qué era la fila de más o menos 50 personas. Fue preguntando como se enteraron y después, se formaron también.

Los aficionados esperaron durante horas para poder comprar.

La venta se retrasó un poco debido a que la mercancía llegó un poco después de lo previsto, y aunque esto causó un poco de impaciencia en la fila no generó ningún problema, valía la pena esperar si la camiseta también iba a cruzar fronteras.

"La venimos a comprar para un tío de Estados Unidos, él se fue hace dos años pero ya le iba a León, él fue el que nos mandó. Se llevó al equipo hasta allá", señaló Francisco González.

Debido a la poca cantidad de playeras que salieron a la venta en la tienda oficial, 200 en total, a los aficionados formados sólo se les permitió adquirir una playera por persona. En total, sin embargo, estarían a la venta 1,944, un número clave en la historia de la institución.