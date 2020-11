"Estamos en una burbuja": Para Memo Ochoa el futbolista mexicano no quiere trascender

CDMX.- Una de las preguntas más frecuentes en el contexto futbolístico nacional es porque hay tan pocos mexicanos en ligas extranjeras, por lo que para Guillermo Ochoa el jugador se encuentra en una burbuja que le impide ver más allá y buscar trascender.

Ochoa actual arquero de América pero con experiencia en la liga española, francesa y belga, explicó que el futbolista mexicano no busca trascender internacionalmente:

Lo he dicho muchas veces que estamos como en una burbuja, que todo el mundo nos ve, nos van a venir a buscar, pero como lo clubes económicamente están bien, pues no buscan trascender internacionalmente", señaló en una entrevista para CNN.

Y agregó: “Cuando yo fui a Europa, primero hay que abrir los ojos, llegas a un lugar. Yo vengo de México, del Club América, de un equipo famoso, conocido, la gente me conoce, y llegas a un país donde no se ve el futbol mexicano. No conocen lo que es el futbol mexicano",

Pensaba que todo se trataba de una broma: “Tenía compañeros que me decían, 'conozco al América, a dos, tres equipos, pero cuántos equipos hay en la Liga'. Te quedabas de 'cómo, es una broma’, pero pasa que no conocen el futbol mexicano", agregó.

Finalmente en cuanto a su retorno a selección mexicana luego de salir bien librado de la lesión que lo dejó fuera de la anterior convocatoria de Gerardo Martino, dijo: “Por supuesto que sí, mi ilusión es poder jugar un tercer Mundial, poder estar en mi quinto Mundial. Mi sueño es poder dar ese paso que no hemos podido darlo; tengo ganas de volver a intentarlo. Creo mucho en el equipo que tenemos, en la selección que tenemos"-

