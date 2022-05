“Estamos padeciendo con el pitcheo”. Mauricio Martínez realizará los cambios necesarios para transformar a Bravos de León

Responderle a la afición es el principal objetivo de Bravos de León y su presidente, Mauricio Martínez, quien agradeció la libertad de poder hacer los cambios necesarios para que la novena pueda estar pronto en zona de playoffs.

Ubicados en el séptimo lugar de la Zona Sur de la LMB, Bravos tiene un récord de 9-13 luego de poco más de 20 duelos en la temporada 2022, números que detonaron el cese del mánager Eduardo ‘Mosco’ Arredondo y la necesidad de un cambio para reforzar la zona más preocupante de los guanajuatenses: el pitcheo.

“Estoy un poco preocupado porque estamos padeciendo en la parte del pitcheo, no está respondiendo (...) No creo que tengamos problemas en el bateo ni en la defensa, el equipo lo ha demostrado, pero el pitcheo no es nuestra fortaleza desde 2017, además de que en León vuela bastante la bola y necesitamos fortaleza en esa zona”, señaló Mauricio Martínez, presidente del equipo.