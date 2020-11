"Están escondiendo nuestro café para que no lo compren": Layún

Monterrey, Nuevo León.- Desde hace varios meses atrás que Miguel Layún, se asentró en el mundo de los negocios, especificamente con la venta de su propio café con el que incluso posteriormente logró asociarse con Héctor Herrera, Diego Lainez y hasta Iker Casillas quienes ya son parte de su marca oficial.

Fue mediante un video publicado en sus redes sociales donde Layún lamentó que en el mercado existiera competencia desleal, ya que explicó que se ha percatado que sus frascos de café han sido escondidos para así evitar que sean vendidos.

Estoy molesto (por no utilizar otra palabra), nuestra competencia de @cafe19mx ha decidido comenzar a practicar medidas poco éticas para reducir nuestra competencia hacia ellos. Están escondiendo nuestro producto para que no lo veas y por ende, no lo compres. Si puedes ayudarnos compartiendo una historia de la sección de café de la tienda que vayas, etiquetándome, te agradecería mucho, y si PUEDES PROBARNOS, aún mejor.", escribió en un video de Instagram.