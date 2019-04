'Este León es espectacular': Mauro Boselli recuerda a la Fiera y le desea el título del Clausura

León.- Mauro Boselli aún trata de adaptarse al futbol brasileño, pero ya consiguió un primer título con el Corinthians, luego de ganar el Campeonato Paulista el fin de semana anterior.

El Matador sonríe al recordar esa reciente coronación, aunque no deja la nostalgia por León, por el equipo y la ciudad que le dieron tanto y que acepta extrañar.

"Obviamente (se extraña), fueron cinco años y medio en un equipo tan lindo como León y se extraña todo, la situación de mi familia... vivir en México es muy lindo, muy agradable, nos vamos acostumbrando y el cambio fue duro, pero es como todo, siempre uno termina acomodándose", comenta Boselli en entrevista con Fox Sports.

Además, Boselli está feliz con el paso del León, donde tiene a muchos amigos y de hecho, hace unos días pudo charlar con el portero, Rodolfo Cota, sobre la impresionante racha de 12 victorias.

"Primero que nada estoy muy contento, León es un equipo que quiero mucho, es algo que todo mundo sabe y no sólo por el equipo, sino porque tengo muchos amigos adentro, gente que aprecio mucho y espero que le vaya bien al equipo con la campaña que están haciendo, es algo espectacular y realmente no quiero ni hablar para no cortar la cábala", comenta el argentino, autor de 130 goles como Esmeralda.

El otro día lo charlaba con (Rodolfo) Cota y le comentaba eso, que no quiero escribirles para que no se corte la racha...".

Boselli espera que el buen paso se alargue hasta la Liguilla y que León consiga el éxito que ya tuvo con él como artillero en las coronaciones del Apertura 2013 y el Clausura 2014.

"Ojalá esto se alargue hasta la Liguilla y eso es lo que tiene el futbol mexicano, que ahora le toca al León estar arriba y le toca la presión de salir campeón, pero creo que por como están jugando y por el plantel que se tiene, creo que las cosas le van a salir muy bien".

Ojalá que sí (sean campeones), yo al León lo veo firme candidato y me parece que como está jugando y por la calidad que hay en el plantel, tiene chance de salir campeón, pero no quiero decir mucho, que se mantegan las cosas como están.

'El cambió fue muy grande'

Boselli también habló sobre su nueva vida en Brasil, en especial de una adaptación que se ha alargado por meses y que parece haber culminado con la coronación en el torneo Paulista.

Gracias a Dios en tan poco tiempo conseguir el primer título es lindo, son tres meses aquí y conseguir un título siempre es importante y esperemos las cosas sigan como hasta ahora".

Ahora, Mauro espera tener más minutos en cancha, ganarse la titularidad y pelear el Brasileirao, el torneo en el que se enfrentan los mejores y más poderosos cuadros de Brasil.

El cambio fue muy grande, no sólo para mi, sino para toda mi familia y para mis hijas, el tema del idioma también es complicado y eso quizá costo un poco y de a poco me voy adaptando.

"En lo personal, acá en Brasil obviamente que he vivido un primer periodo de adaptación, he hablado con mi entrenador y me ha tocado no entrar tanto de inicio y entrar en segundos tiempos, este futbol es muy distinto al mexicano, obviamente es la adaptación, pero me voy acomodado gracias a Dios", añadió.