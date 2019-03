Este León ya dejó huella, asegura 'La Tota' Carbajal

León, Guanajuato.- Me da mucho gusto el paso de León, por la directiva, por el entrenador, por los jugadores, es la mejor racha en la institución y ojalá sigan por ese camino porque todos están demostrando su capacidad, que estén en armonía y conscientes de la responsabilidad que llevan.

El primer lugar de la tabla hay que cuidarlo, tratar de estar siempre arriba, claro que nosotros como aficionados estamos contentos y disfrutando de los buenos resultados que se están dando.

Creo que este León ya dejó huella, no solo están peleando el primer lugar de la tabla sino también que están en el primer puesto en cuanto a goles a favor y goles recibidos, ya son varios puntos y todos importantes que a final de cuentas los llevan a ser un equipo que pasó a la historia.

Claro que esperamos que no solo quede en eso, el fin que se persigue en un torneo es el de ser campeón, el inicio avala que tienen la capacidad para lo que deseamos los aficionados, que salgan campeones, suena duro ahorita pero el paso que llevan da pie a que uno pueda estar esperanzado a que esto suceda.

A medida que se dan los resultados, el jugador se va creciendo para lo bueno, que no pierdan piso, eso es importante, el entrenador debe estar atento en eso y no dejar que se “vuelen”, hay que seguir por la línea que debe de ser: sencillos y contentos por estar en el lugar en el que se encuentran, conscientes de que esto no termina hasta que termina.

No creo que León haya perdido ritmo por la fecha FIFA, al contrario, es un descanso agradable que hay que saber manejarlo también, todo debe mantenerse para no perder ritmo ni la pelea por ser el mejor.

Son comparaciones odiosas, pero también me da mucho gusto lo que está pasando con la Selección Mexicana, se le ganó a Chile y se decidió por un cuadro alternativo contra Paraguay, eso me pareció atinado por parte de Gerardo Martino, todos están a la altura, todos tienen que jugar porque son seleccionados.

Esto habla bien de esta nueva etapa, de un entrenador humano que se preocupa por motivar una competencia sana y porque sus jugadores estén bien y sientan que son tomados en cuenta, eso te da alegría.

