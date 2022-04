“Estoy bien dentro de lo que cabe, pero no veo”. Aficionado cuenta que la bronca en Querétaro le cambió la vida

Más de 20 aficionados fueron gravemente heridos en la bronca que tuvo lugar durante el partido entre Querétaro y Atlas el mes pasado, y entre ellos estuvo el señor Juan Manuel Rosas, quien sufrió fuertes golpes en la cara y estuvo cerca de perder un ojo.

A un mes de lo sucedido en el Estadio La Corregidora, en el duelo correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2022, Rosas protagonizó una pequeña entrevista para Milenio TV, en la que habló sobre su proceso de recuperación y la cirugía a la que tuvo que ser sometido.

Aunque aseguró que todavía no ve con el ojo lastimado, los médicos le han comentado que el proceso es muy tardado dada la lesión que sufrió cuando toda la situación se salió de control en el inmueble queretano.

“Estamos bien en lo que cabe, estables, todavía falta mucho para ver qué va a pasar. No veo. Nada más me hicieron la cirugía para estabilizar el ojo, pero no veo”, señaló Juan Manuel Rosas.