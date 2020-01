‘Estoy preparado’: Nicolás Sosa toma el reto de sustituir al JJ Macías con León

Buenos Aires.- Nicolás Sosa toma el reto de marcar goles con León, en la que será su primera experiencia en el futbol mexicano.

Minutos después de firmar como refuerzo de la Fiera para el Clausura 2020, el delantero uruguayo charló en exclusiva con Súper Deportivo sobre la presión que enfrentará, en especial al tomar el sitio de José Juan Macías.

Hace unas semanas, “El JJ” volvió a Chivas, que lo había enviado a préstamo a León, y dejó un hueco en la delantera esmeralda, pues fue el mejor anotador de la Fiera en 2019, con casi 20 tantos en dos torneos.

¿Con qué delantero se encontrará León?

"Soy de los delanteros que le gusta hacer el desgaste para ayudar al equipo. Jugar pelotas largas, estar en el área y hacer goles".

León viene de perder a Macías, su goleador en la última temporada. ¿Sos consciente que te van a exigir convertir?

"Estoy al tanto porque por redes observé que la afición pedía un delantero. Mi personalidad es la de exigirme siempre. Llego para ganarme un puesto a un club que, por lo que averigüe, es muy lindo. Sé que la afición me va a exigir, pero estoy preparado. De hecho, yo soy el primero en exigirme a mí mismo, soy competitivo y tengo claro lo que debo hacer".

El fútbol mexicano es abierto y suelen haber muchos goles. ¿Eso puede ser positivo para vos?

"Es un punto a favor para mi juego. Es difícil ver un partido 0 a 0 y el hecho que haya espacios me va a favorecer".

¿Cómo se dio la chance de León?

"Yo estaba en Cancún visitando a mi hermano, que juega en el Atlante. En ese entonces, había una chance de ir a Godoy Cruz de Argentina, pero me llama mi representante (Rafael Monge) y me comenta que se encaminaba esto de León. Pude hablar con el presidente del club y también con el padre. Si bien yo me siento capacitado por mis propias condiciones, es lindo que te hagan sentir importante".

¿Es el mejor momento de tu carrera?

"He venido avanzando poco a poco. Este año que pasó fue el mejor. Son muchos años de esforzarme, de dar lo mejor de mí, pero estoy seguro que vendrán buenas cosas".