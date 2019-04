El equipo que busca el regreso de Mauro Boselli

Sao Paulo, Brasil.- Uno de los equipos, donde ha militado Mauro Boselli lo quiere de vuelta y éste sería Estudiantes de La Plata, de Argentina.

De acuerdo con el medio argentino “El Día”, la directiva de Estudiantes, liderada por Sebastián Verón, quiere el regreso del 'Matador', donde jugó de 2008 a 2010.

Boselli fue campeón de la Copa Libertadores de América con Estudiantes, pero su regreso podría ser complicado.

El medio argentino citado, señala que el regreso de Boselli sería hasta 2020, debido a que el delantero argentino no tiene pensado salir de Corinthians, por el momento, pero sí quiere volver a Estudiantes en un futuro.

Nos encantaría poder traerlo (Boselli), pero sabemos que es muy difícil. Los dirigentes (de Estudiantes) no quieren cerrarle la puerta, pero su regreso puede ser para la siguiente temporada”, declaró una fuente del equipo argentino.

En una entrevista otorgada para “Esporte Interativo”, el delantero Mauro Boselli aseguró que necesita jugar y que llegó a Corinthians para ser titular.

Si no soy titular, obviamente no voy a estar contento, pero eso hay que ganárselo dentro de la cancha, como lo estoy haciendo hasta ahora, cuando me toque”, dijo.