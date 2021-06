VIDEO. Emotiva inauguración de la Euro con U2 y Andrea Bocelli

�� Qué largo se nos ha hecho, pero ¡¡HOY POR FIN ARRANCA LA #EURO2020!!



�� Y lo hace con una actuación virtual de @MartinGarrix, The Edge y Bono (@U2) interpretando "We Are The People", el TEMAZO del torneo.



�� Os dejamos un teaser... ¡¡Va a ser impresionante!!#SomosEspaña pic.twitter.com/ynkIAdH5ey