Ex pareja de Sebastián Villa asegura que le hizo perder un embarazo

Argentina.- El caso del futbolista colombiano de Boca Juniors, Sebastián Villa sigue en medio de la polémica, ya que luego de que su expareja Daniela Cortés dio a conocer hace unos días que era víctima de violencia, ahora trascendió que este le hizo perder un embarazo.

El canal de noticias Crónica TV dio a conocer una conversación telefónica en la que Daniela afirmó que el año pasado, el delanter o la golpeo y por ello le hizo perder un bebé a poco tiempo de quedar embarazada.

En mayo del año pasado sucedió. Tuvimos una discusión. En ese momento comenzó a golpearme, me maltrató. Unos días antes me había hecho varias pruebas de orina casera y todas me habían dado positivas. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso que me dio mucho temor y no quise ir a un hospital por miedo a la noticia", mencionó

Y agregó: "Al otro día no aguantaba más el dolor y me desperté con un cólico. Fui a la guardia inmediatamente. Allí, los médicos me realizaron una ecografía y me dijeron que ya no había feto. Que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado".

A Villa lo calificó como una persona bipolar: "En un momento está bien, feliz, muestra alegría y en otro momento es enojón, te insulta. Es una cajita de sorpresas porque de momento cambia su actitud",

Aceptó haberlo perdonado, pero nunca cambió: "Lo perdoné demasiadas veces. Sí, con la promesa de que iba a cambiar. Una como mujer siempre cree que va a cambiar, viene con sus promesas, con sus palabras decoraras. Siempre me dijo iba a cambiar", sostuvo quien tiene como representante legal al Dr. Fernando Burlando.

Apenas el pasado 27 de abril Daniela realizó la denuncia penal, previamente lo había dado a conocer públicamente, ahora se encuentra a la espera del inicio de la investigación.

Con información de Olé

IP