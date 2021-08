'Todavía no lo creo', Norma Palafox es campeona de Exatlón EU y dedica triunfo a su mamá

Estados Unidos.- La quinta temporada de Exatlón Estados Unidos llegó a su fin y la futbolista Norma Palafox se proclamó campeona del concurso y dedicó el triunfo a su mamá. También, en Instagram admitió que no cree haber conseguido la victoria, aunque señaló que extraña el futbol.

Después de ocho meses de competencia, Norma Palafox se convirtió en la ganadora de Exatlón Estados Unidos, que llegó a su fin este lunes 23 de agosto, junto con Jeyvier Citrón.

En su cuenta de Instagram, Norma Palafox aceptó que fueron ocho meses de sacrificio, lejos de su familia, incomunicada, momentos difíciles.

Exatlón cambió mi vida, muchas alegrías, es una experiencia maravillosa, me hizo crecer como persona, como atleta, llegar al límite en muchos aspectos. Estoy muy contenta, muy feliz, logramos el objetivo. Todavía no me la creo”, declaró Norma Palafox.