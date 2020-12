‘Les pido que esto jamás vuelva a repetirse’, Rosique regaña a Keno y Pato tras pelea; anuncia sanción

CDMX.- Tras la pelea entre Keno Martell y Pato Araujo, el conductor de Exatlón, Antonio Rosique pidió a los participantes que no se vuelva a repetir lo ocurrido y reveló la sanción.

En la prueba del Exaball, en la que tres jugadores de Titanes y Héroes estuvieron en una cancha de arena y no pueden caminar o correr mientras se tiene el balón en la manos y no pueden anotar, si no han dado tres pases mínimo, los ánimos se calentaron y en la competencia, se pudo ver cómo Araujo arrancó la camiseta a Keno y cuando finalizaba el enfrentamiento, los deportistas llegaron a los golpes, pero fueron separados por los demás participantes de Exatlón.

Tras la pelea entre Keno Martell y Pato Araujo, Antonio Rosique lamentó los incidentes y ofreció una disculpa personal a los televidentes.

Primero, te diré México, que te ofrezco una disculpa personal por este incidente y que haré todo lo que esté en mi poder para que esto jamás vuelva a ocurrir en estas tierras y en estas playas”, declaró Rosique.

El conductor también pidió reflexión a Keno Martell y Pato Araujo por lo que pasó, pidiendo que, independiente de quien haya “cruzado la línea”, hicieran reflexión, porque miles de familias los observan con el fin de inspirarse y motivarse.

Les pido que esto jamás vuelva a repetirse sin importar la causa que pueda provocarlo”, añadió Antonio Rosique.

Los ánimos en el EXABALL se subieron, KENO y PATO se enfrentan a golpes frente a todos. ¡Habrá repercusiones según explicó la máxima autoridad del EXATLÓN!



Anuncian sanción

Para el portal de Exatlón, Keno Martell aceptó que perdió la cabeza, reaccionó y buscó a Araujo para darle un contacto.

Estaba listo para su reacción y él se levantó con ganas de tirar golpes y pues también tengo que defenderme. Vi que corrió hacia mí y solo me defendí, también tiré golpes y bueno, creo que sí fue una pena lo que sucedió, pero que quede claro que solo estoy reaccionando”, declaró Martell.

Por su parte, Araujo aceptó que la situación fue de los dos, pero no tenía intención de liarse a golpes.

Posteriormente, Antonio Rosique anunció la sanción a Keno Martell y Pato Araujo por su pelea en el Exaball, y tras revisar los videos, determinó que los participantes no podían estar en cuatro partidos.

Pato, Keno, les aviso que quedan suspendidos de los próximos cuatro enfrentamientos, las próximas competencias quedan apartados”, anunció Rosique.

El conductor mencionó que se tomó la decisión de suspender a los deportistas para salvaguardar los valores de competencia y mantener la línea del juego limpio.

La máxima autoridad del EXATLÓN ha dado una resolución, PATO y KENO quedan suspendidos 4 partidos, ¿qué te pareció esta medida?

