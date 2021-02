Exatlón México. Asaltan a Yusef Farah: ‘Me dolió, pero pude salir ileso’

La semana anterior no fue muy agradable para los participantes de la cuarta temporada del Exatlón, pero no para los que continúan en competencia, sino para elementos como Yusef Farah, que hace algunas semanas abandonó las playas de Punta Cana.

El pasado miércoles 17, Ernesto Cázares grabó y publicó en su cuenta de Instagram que elementos de la Marina lo detuvieron en Veracruz, y el domingo, también utilizando esta red social, el judoca Yusef Farah dio a conocer que había sufrido un intento de asalto.

“Ayer fui casi víctima de un asalto, gracias al conocimiento que tengo y al entrenamiento pude salir ileso. Me dolió, me dio mucha impotencia porque sé que la situación en el país es muy dura pero eso no justifica”, dijo el exparticipante del Exatlón en un video.