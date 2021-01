Ernesto Cázares fue eliminado del Exatlón México y confesó que su hermano mayor, Aristeo, se dejó ganar algunas de las carreras que enfrentaron en el programa de TV Azteca.

En entrevista con el programa Venga la Alegría, también de TV Azteca, Ernesto Cázares reveló que al pertenecer él al equipo Azul y su hermano al Rojo, cada enfrentamiento fraterno tenía un sabor especial.

“La verdad no soy ciego, sí lo hizo y la verdad eso me afectó muchísimo en lo mental porque comenzó a hacerme sentir que yo no podía hacerlo por mí mismo”, contó Ernesto.