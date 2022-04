Excampeón mundial vence a las drogas y ahora quiere pelear con Chávez

El "Mago" Miguel Ángel González noqueó a las adicciones y hasta ya quiere ponerse a entrenar para el desempate contra Julio César Chávez.

Fueron casi siete meses de estar en rehabilitación por drogas y alcoholismo. Miguel Ángel González fue dado de alta de un centro en Ecatepec, donde fue internado en octubre pasado tras darse a conocer que andaba en las calles de la Colonia Roma en malos pasos gracias a un video que circuló en redes sociales.

"Me gustaría regresar algo a estos jóvenes. Tengo el proyecto de ponerme los guantes en exhibición, solicitando que Mauricio Sulaimán por favor, que ahora que me he fortalecido, me dé esa oportunidad de que ahora que están de moda las exhibiciones de campeones del mundo, tener una de ellas", expresó el apodado "Tokio Santa", de 51 años.

"Me gustaría, ¿por qué no?, hacerla con Julio César Chávez, sería un honor y un placer para mí".

Miguel Ángel empató con "JC" el 7 de marzo de 1998 en la Plaza México por el vacante cetro mundial Superligero del CMB, y ahora podría armarse un combate de exhibición.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, ayudó en su momento a internarlo, algo que no fue fácil.

"Me sentí secuestrado, ahora nos encontramos con muchas ganas de vivir, con muchas ganas de compartir mi experiencia con todos los jóvenes, que vean que sí se puede".

González es considerado una de las glorias del boxeo contemporáneo en México.

González fue grabado mientras vagaba en la Ciudad de México.

"Me proclamé campeón en 1992, hice 10 defensas, me enfrenté a Chávez, fue una gran pelea que quedó en el recuerdo del público. Me sentí mareado por todo lo que lo rodea a uno, el éxito, la fama, el dinero, las malas amistades", expresó.