Exesposa de Jorge Vergara exigirá lo que corresponde para sus hijas

CDMX.- Aún sin tener contacto con alguien de la familia Vergara luego del fallecimiento de Jorge, Angélica Fuentes pedirá lo que corresponde para sus hijas.

En entrevista para el programa Los Periodistas, Fuentes señaló que en ningún momento le han incumplido a las niñas que tuvo con el ex dueño de las Chivas, pese a que no tuvo comunicación con ellos en los últimos cuatro años.

Eso implica, simple y sencillamente, que yo espero que Jorge haya hecho lo que es correcto y lo que es justo y que a sus cinco hijos les haya dado lo que corresponde. No nos han incumplido en absolutamente nada en todos los años que hemos estados separados ni tampoco ahora que Jorge falleció, no sé qué sigue, no sé dónde está, cuando el tiempo corresponda, se hará lo que deba de ser".