Exfutbolista se lanza de un acantilado mientras su esposa lo grababa

El futbol nuevamente sufrió un fuerte golpe, pues este martes se confirmó que el turista que murió tras lanzarse de un acantilado en Mallorca, España, es el exfutbolista neerlandés Mourad Lamrabatte.

Lo que inició como un momento divertido dentro de sus vacaciones familiares, se convirtió en el que podría ser el peor momento de sus vidas, pues Lamrabatte perdió la vida mientras su esposa y sus hijos grababan su salto al vacío.

Profesional en los Países Bajos gracias a equipos como el Vitesse, el exfutbolista de 31 años disfrutaba de unas vacaciones con su esposa y sus dos hijos en las Islas Malgrats de Mallorca.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

En este lugar existen varios acantilados y el sitio es muy popular, pues es común que los turistas se lancen al mar desde grandes alturas. Eso fue lo que intentó Lamrabatte, quien incluso pidió a su esposa que grabara su salto desde el yate que habían rentado.

El sitio desde donde se lanzó el jugador es muy popular en Mallorca | Foto: Cortesía

Según la versión de la policía, el exfutbolista se lanzó al agua y no se fijó en las rocas que sobresalían en la zona que había elegido, y si bien no murió por el impacto contra ellas, sí quedó inconsciente y no pudo evitar su ahogamiento.

Aunque el suceso tuvo lugar el jueves pasado, recobró relevancia este martes cuando se dio a conocer la identidad del turista fallecido. Es importante señalar que el futbolista estaba retirado desde hace algunos años y ahora trabajaba como entrenador de kickboxing.

Luego de que se dio a conocer la muerte de Lamrabatte, el Vitesse, su exequipo, no se quedó de brazos cruzados y dio a conocer un comunicado en el que que expresó sus condolencias a su familia y amigos.

“Vitesse desea a la familia y amigos de Lamrabatte mucha fortaleza para sobrellevar la gran pérdida”, en el escrito, la institución recordó que el neerlandés vistió su camiseta desde las Fuerzas Básicas, y fue escalando de división hasta llegar a la máxima categoría en el futbol profesional.